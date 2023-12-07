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      Jordan Essentials

      男子冬季款摇粒绒上衣

      ¥599
      ¥799
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      浅英国褐
      黑

      气温下降，不妨穿上这款 Jordan Essentials 男子冬季款摇粒绒上衣。 采用柔软摇粒绒面料，为严冬带来舒适温暖感受。 正面品牌标志标签打造简约造型，便于与其他服装搭配。

      • 显示颜色： 浅英国褐
      • 款式： FD7864-281

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