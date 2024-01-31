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      Jordan Essentials

      男子冬季款马甲

      ¥599
      ¥799
      25% 折让

      浅英国褐/浅英国褐/帆白
      黑/黑/帆白
      黑/Sky J Mauve/帆白

      穿上 Jordan Essentials 男子冬季款马甲，再叠搭外套或毛衣，提升保暖效果的同时彰显出众格调。该马甲采用合成材质填充物，上半部分采用梭织面料，下半部分则采用柔软摇粒绒面料。舒适且带有纹理质感，是一款叠搭佳选。

      • 显示颜色： 浅英国褐/浅英国褐/帆白
      • 款式： FD8629-281

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