跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Essentials

      男子加绒圆领上衣

      ¥329
      ¥499
      34% 折让

      黑/白色
      碳素灰/白色
      健身红/白色

      Jordan Essentials 男子加绒圆领上衣采用加绒针织面料结合休闲版型，营造非凡柔软感受。刺绣 Jumpman 标志呈现醒目轮廓，随时随地彰显 Jordan 经典风范。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DQ7521-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。