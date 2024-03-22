跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Essentials

      男子华夫格针织上衣

      ¥229
      ¥399
      42% 折让

      Sky J 橙/白色
      黑/白色

      华夫格针织上衣是经典的冷天基础单品。Jordan Essentials 男子华夫格针织上衣采用匠心设计，无论是单穿还是叠搭，皆可展现精致 Jordan 风格，伴你轻松度过冷天。

      • 显示颜色： Sky J 橙/白色
      • 款式： FD7462-810

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。