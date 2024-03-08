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      Jordan Essentials

      男子拒水夹克

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      穿上 Jordan Essentials 男子拒水夹克，不惧严寒。该款夹克质地轻盈，结合拒水面料和合成材质填充物，助你在潮湿天气畅享舒适干爽体验。

      • 显示颜色： 黑/帆白
      • 款式： FB7312-010

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