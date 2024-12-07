穿上 Jordan Essentials 男子拒水羽绒外套，从容应对冷天。拒水梭织面料搭配羽绒填充物，助你在湿冷天气保持舒适。该款夹克采用全长挡风片，结合下摆可调节松紧抽绳和栓扣，提供出众包覆效果，助你保持干爽，从容应对天气变化。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。