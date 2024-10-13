Jordan Essentials

男子梭织短裤

¥309
¥499
38% 折让

青铜色
黑

Jordan Essentials 男子梭织短裤采用耐穿梭织棉料，可助你应对不同挑战，适合日常穿着。弹性腰部搭配抽绳，帮助打造理想贴合感；背面和侧边口袋，提供多种收纳选择。

  • 显示颜色： 青铜色
  • 款式： FV7266-228

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