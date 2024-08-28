Jordan Essentials

男子梭织长裤

¥349
¥499
30% 折让

Jordan Essentials 男子梭织长裤采用匠心设计，助你轻松驾驭上学、工作等不同场合。裤腿中央缝线搭配额外左侧大口袋设计，呈现别具一格的吸睛外观。轻盈梭织面料，助你畅享舒适穿着体验。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/白色
  • 款式： FN4540-203

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