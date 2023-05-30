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      Jordan Essentials

      男子橄榄球上衣

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      帆白/淡褐色/淡褐色/淡褐色
      黑/黑/黑/健身红

      穿上 Jordan Essentials 男子橄榄球上衣，无论是演绎休闲风格还是打造正式穿着，都能展现时尚风范。 采用厚实棉料，塑就出众结构和舒适贴合感。 丝网印制结合刺绣图案，塑就纹理外观，彰显活力风范。

      • 显示颜色： 帆白/淡褐色/淡褐色/淡褐色
      • 款式： DV7655-133

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