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      Jordan Essentials

      男子水上运动背心

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      黑/白色
      传奇浅褐/白色

      Jordan Essentials 男子水上运动背心采用休闲设计，水陆两穿，堪称夏日佳选单品。轻盈针织面料，舒适柔软。罗纹领口与袖窿，结合侧边下摆开衩设计，助你舒适畅动。整版精致图案，塑就出众外观，尽显 Jordan 经典风范。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FN4640-010

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