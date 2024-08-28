Jordan Essentials

男子法式毛圈圆领运动衫

¥349
¥499
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麻黄/白色
碳素灰/白色

Jordan Essentials 男子法式毛圈圆领运动衫简约有型，采用柔软法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里采用回环设计。饰有 Jumpman 标志，增添精致格调。

  • 显示颜色： 麻黄/白色
  • 款式： FQ1865-200

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