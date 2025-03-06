Jordan Essentials

男子纽扣衬衫

¥549
¥699
21% 折让

Jordan Essentials 男子纽扣衬衫以利落 Jordan 风范惊艳亮相。 这款休闲衬衫采用梭织棉料，塑就挺括质感；同色调 Jumpman 刺绣细节，让你成为瞩目焦点。

  • 显示颜色： 古棕色
  • 款式： FV7447-223

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。