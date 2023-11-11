跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Essentials

      男子羽绒保暖外套

      ¥1,599
      ¥2,299
      30% 折让

      Sky J 浅橄榄黄/帆白
      黑/帆白

      穿上 Jordan Essentials 男子羽绒外套，从容应对寒冬临近。梭织面料搭配羽绒填充物，助你在寒冷天气保持舒适。该款夹克采用全长挡风片，结合下摆可调节松紧抽绳和栓扣，提供出众包覆效果，助你从容应对天气变化。

      • 显示颜色： Sky J 浅橄榄黄/帆白
      • 款式： FB7314-340

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。