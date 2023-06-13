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      Jordan Essentials

      男子薄绒连帽衫

      ¥379
      ¥649
      41% 折让

      黑/帆白
      淡褐色/帆白
      沙漠黄/帆白

      快来一睹你的百搭连帽衫。Jordan Essentials 男子薄绒连帽衫采用柔软非凡的厚实针织面料，内里轻微加绒，结合休闲版型，成为你的挚爱之选。正面中央缝有 Jumpman 标签，令这款衣橱佳选单品别具一格。

      • 显示颜色： 黑/帆白
      • 款式： DQ7339-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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