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      Jordan Essentials

      男子薄绒长裤

      ¥359
      ¥599
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      碳素灰/帆白
      黑/帆白

      Jordan Essentials 男子薄绒长裤采用轻微加绒面料，柔软非凡，舒适休闲，堪称日常百搭佳选，可驾驭不同场合。弹性裤管口，尽显挚爱运动鞋魅力；缝制 Jumpman Flight 标签结合金属抽绳头，打造出众的休闲风范。

      • 显示颜色： 碳素灰/帆白
      • 款式： DQ7469-091

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