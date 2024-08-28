穿上 Jordan Essentials 男子针织上衣，助你驾驭不同场合。不论是公园酣战、畅享都市夜生活，还是享用早午餐，皆可轻松驾驭。透气面料搭配醒目图案，塑就穿搭佳选，让你即刻自在出发。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。