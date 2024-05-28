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      Jordan Essentials

      男子针织短裤

      ¥349

      碳素灰/碳素灰/白色
      黑/黑/白色

      Jordan Essentials 男子针织短裤舒适有型，是你的理想之选。采用柔软法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配回环设计，助你保持轻盈舒适。

      • 显示颜色： 碳素灰/碳素灰/白色
      • 款式： FQ4535-091

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