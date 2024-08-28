Jordan Essentials

男子针织短裤

¥309
¥449
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深藏青
卡其

Jordan Essentials 男子针织短裤舒适有型， 是你的理想之选。 采用柔软法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，易于穿搭，助你随时随地畅享舒适体验。

  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： HJ6543-410

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

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