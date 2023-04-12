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      Jordan Essentials

      男子针织长裤

      ¥449
      ¥599
      25% 折让

      沙漠黄/帆白
      淡褐色/帆白
      黑/帆白

      Jordan Essentials 男子针织长裤内里轻微加绒，柔软非凡，舒适休闲，堪称日常百搭佳选，可驾驭不同场合。弹性裤管口，尽显挚爱运动鞋魅力；缝制 Flight 标签结合金属端头抽绳，打造出众的休闲风范。

      • 显示颜色： 沙漠黄/帆白
      • 款式： DQ7469-277

      尺寸与尺码

      • Jordan 标准版型

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