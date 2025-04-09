Jordan Essentials

男子长袖橄榄球上衣

¥589
¥699
15% 折让

想要彰显 Jordan 前卫运动风范？我们已为你准备周全。Jordan Essentials 男子长袖橄榄球上衣采用厚实棉料，结合轻微落肩设计和宽松版型，塑就多场合休闲佳选。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF9324-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。