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      Jordan Essentials

      男子长袖橄榄球上衣

      ¥599

      穿上 Jordan Essentials 男子长袖橄榄球上衣，彰显经典学院风格和 Jordan 风范。 该上衣采用翻折领、双扣式前襟、垂坠式下摆和罗纹袖口设计，尽显橄榄球格调。 柔软棉料结合宽松版型，缔造舒适感受。

      • 显示颜色： 氧化绿/矿物岩板蓝
      • 款式： FV7262-366

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