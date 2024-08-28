穿上 Jordan Essentials 男子长袖橄榄球上衣，彰显经典学院风格和 Jordan 风范。 该上衣采用翻折领、双扣式前襟、垂坠式下摆和罗纹袖口设计，尽显橄榄球格调。 柔软棉料结合宽松版型，缔造舒适感受。

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