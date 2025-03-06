Jordan Essentials

男子马甲

¥899

沙漠迷彩
中橄榄绿

Jordan Essentials 男子马甲采用宽松版型，背面饰有品牌标志提花，并巧糅经典 Jordan 风格元素。正面搭配结实帆布拼接和拉链口袋，增添实用格调。

  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： HF9328-257

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