Jordan Essentials

男子马甲

¥569
¥899
36% 折让

黑/帆白
蓝灰

穿上 Jordan Essentials 男子马甲，不惧严寒。该马甲质地轻盈，结合合成材质填充物，助你在寒冷天气中畅享保暖舒适感受，轻松叠搭。

  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FB7308-010

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