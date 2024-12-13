Jordan Essentials

运动巴恩风男子拒水梭织长裤

¥509
¥599
15% 折让

铁灰
中橄榄绿

Jordan Essentials 男子拒水梭织长裤采用梭织锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在雨水侵袭时保持干爽，轻松应对挑战。裤管口搭配弹性抽绳与栓扣，彰显时尚格调。开始发挥创想，随心搭配吧！

  • 显示颜色： 铁灰
  • 款式： FV7307-068

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。