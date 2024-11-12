Jordan Essentials

速干中筒运动袜（3 双）

¥99
¥119
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Jordan Essentials 速干中筒运动袜（3 双）柔软且富有弹性，足底关键区域采用加厚针织设计，塑就支撑贴合感。包含 3 双运动袜，方便日常叠搭。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DA5718-100

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