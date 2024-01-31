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      Jordan Essentials Brooklyn

      幼童薄绒长裤

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      Jordan Essentials Brooklyn 幼童薄绒长裤采用柔软针织面料，内里轻微加绒，结合经典设计，可搭配孩子挚爱的 Jordan 上衣，彰显 Jordan 品牌魅力。锥形剪裁搭配罗纹针织裤管口，缔造舒适穿着感受。两侧及背面配有口袋，便于存放小物件；弹性腰部设计，塑就恰到好处的贴合感，助孩子尽兴畅玩，乐享休闲时光。 可搭配 Jordan Brooklyn Fleece 套头衫，打造协调造型。

      • 显示颜色： 碳素灰
      • 款式： FZ1800-091

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