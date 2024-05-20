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      Jordan Essentials Chicago

      男子夹克

      ¥499
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      黑
      龙虾红
      蓝灰

      穿上 Jordan Essentials Chicago 男子夹克，从容迎接春日挑战。该款工装夹克采用舒适棉料，结合整版水洗处理，塑就出众做旧外观。无论是敞开还是扣合，皆可打造梦寐以求的叠搭造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FN4528-010

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