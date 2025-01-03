Jordan Essentials Chicago 男子长裤兼具时尚实用风范与舒适性，打造出众基础单品。 菱形大口袋借鉴自经典的 Jordan 设计线条，为随身物品提供充裕的存储空间。 弹性腰部结合纽扣拉链门襟，裤管口配有系带抽绳，塑就理想贴合感。

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