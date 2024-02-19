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      Jordan Essentials

      Chicago 男子工装长裤

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      Jordan Essentials Chicago 男子长裤兼具时尚实用风范与舒适性，打造出众基础单品。菱形大口袋借鉴自经典的 Jordan 设计线条，为随身物品提供充裕的存储空间。弹性腰部结合纽扣拉链门襟，裤管口配有系带抽绳，塑就理想贴合感。

      • 显示颜色： Sky J 浅橄榄黄/黑
      • 款式： FB7306-340

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