Jordan Essentials Chicago

男子水洗长裤

¥719
¥899
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水洗长裤，衣橱佳选。Jordan Essentials Chicago 男子水洗长裤采用柔软耐穿棉料，结合染色和水洗工艺，营造出色做旧外观。裤腿两侧菱形大口袋设计，灵感源自迈克尔·乔丹的经典职业装备。

  • 显示颜色： 传奇暗褐
  • 款式： FN6365-231

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