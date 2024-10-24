Jordan Essentials Chicago

男子长裤

¥599
¥849
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Jordan Essentials Chicago 男子长裤经革新升级，采用耐穿梭织帆布面料结合经典爆裂纹迷彩设计。弹性腰部搭配内置开口抽绳，舒适贴合。裤腿两侧菱形口袋，彰显经典 Jordan 风范。

  • 显示颜色： 铁灰
  • 款式： FZ2061-068

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