Jordan Essentials

Diamond 男子短裤

¥379
¥549
30% 折让

微绿
传奇浅褐
暗烟灰

Jordan Essentials Diamond 男子短裤就像野餐活动一样经典，尽显出众风范。耐穿梭织斜纹面料搭配标准版型，结合整版复古水洗处理，塑就出众结构感和柔软触感。

  • 显示颜色： 微绿
  • 款式： FN6516-394

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

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