Jordan Essentials

男子 Oversize 风扎染图案T恤

¥279
¥399
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淡象牙白/浅赭/大气浅粉
淡象牙白/天体金/海星橙

宽松、舒适、时尚，一应俱全。Jordan Essentials 男子 Oversize 风图案T恤宽松舒适，饰有整版扎染图案，为造型增添一抹应季格调，堪称日常佳选。

  • 显示颜色： 淡象牙白/浅赭/大气浅粉
  • 款式： DX9584-111

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