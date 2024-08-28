Jordan Essentials

女子 Oversize 风T恤

¥239
¥349
31% 折让

白色
微绿/调色

Jordan Essentials 女子 Oversize 风T恤采用优质棉料结合超宽松版型，塑就日常轮换佳选。下摆饰有同色调 Flight 贴片，巧妙致敬 JORDAN 品牌。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FN5384-100

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