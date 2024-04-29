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      Jordan Essentials Renegade

      男子夹克

      ¥949
      ¥1,699
      44% 折让

      浅英国褐/黑
      黑/黑
      Sky J 浅橄榄黄/黑

      Jordan Essentials Renegade 男子夹克将经典夹克版型与 Jordan 风范巧妙结合，让你在秋季演绎凌跃风采。轻盈梭织面料经久耐穿，合成材质填充物帮助保持温暖舒适。匠心拼接结构，塑就灵活畅动体验，同时保持夹克版型，不失时尚格调。手臂配有口袋，提供额外储物空间，吸睛而实用。

      • 显示颜色： 浅英国褐/黑
      • 款式： FB7317-281

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