Jordan Essentials Renegade
男子夹克
¥689¥99931% 折让
Jordan Essentials Renegade 男子夹克采用匠心设计，将夹克的经典风范与人气 Jordan 细节巧妙融合。 梭织斜纹面料结合网眼布里料，塑就时尚耐穿外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF9368-010
Jordan Essentials Renegade
¥689¥99931% 折让
Jordan Essentials Renegade 男子夹克采用匠心设计，将夹克的经典风范与人气 Jordan 细节巧妙融合。 梭织斜纹面料结合网眼布里料，塑就时尚耐穿外观。
其他细节
- 双向拉链设计，可供打造多变造型
- 按扣插手口袋搭配左侧衣袖拉链口袋，可安全收纳小物件
产品细节
- 面料：65% 聚酯纤维/35% 棉。 罗纹拼接：95% 锦纶/5% 氨纶。 里料：100% 聚酯纤维。
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF9368-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。