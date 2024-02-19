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      Jordan Essentials Renegade

      男子水洗夹克

      ¥1,799

      传奇暗褐
      蓝灰

      经典夹克，彰显 Jordan 风范。Jordan Essentials Renegade 男子水洗夹克采用轻盈梭织面料，经特殊工艺处理，带来柔和光泽效果，搭配合成材质填充物，经久耐穿且保暖舒适。匠心拼接结构，营造充裕活动空间，同时保持夹克版型。同色调品牌标志和精致水洗效果，彰显出众风范。

      • 显示颜色： 传奇暗褐
      • 款式： FN6544-231

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