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      Statement 男子夹克

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      户外寒气袭人，是时候加穿衣物了。Jordan Essentials Statement 男子拒水夹克采用拒水梭织面料搭配充足且蓬松的合成材质填充物，有效应对寒冷侵袭。休闲版型设计，便于内搭毛衣；在不需要额外包覆时可将风帽拆下。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： DQ8105-010

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