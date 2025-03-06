Jordan Everyday

舒适速干中筒运动袜（1 双）

¥69
¥109
36% 折让

淡奶白/白色/白色
古棕色/麻黄/麻黄

Jordan Everyday 舒适速干中筒运动袜（1 双）饰有精致图案，助力 Jordan 运动鞋格调升级。 前足和后跟采用加厚设计，有助减少迈步时产生的冲击力；导湿速干面料，帮助双足保持干爽。

  • 显示颜色： 淡奶白/白色/白色
  • 款式： FZ2017-201

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