Jordan Everyday

速干运动船袜（3 双）

¥69
¥119
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黑/白色
白色/黑

穿上 Jordan Everyday 速干运动船袜（3 双），畅享舒适穿搭体验。导湿速干性能结合疏松针织足面，帮助双足保持干爽，助你全力以赴度过每一天。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX9656-010

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