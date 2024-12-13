穿上 Jordan Everyday Essentials 假日风速干中筒运动袜（1 双），为造型注入一抹低调的节日气氛。 该运动袜采用柔软弹性材料，搭配加厚后跟和足尖，塑就支撑贴合感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。