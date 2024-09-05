Jordan Everyday Essentials 速干中筒运动袜（1 双）质感柔软且富有弹性，融入导湿速干技术和支撑力出众的板带，塑就日常佳选单品。无论是健身房热练还是外出办事，皆可缔造舒适感受和出众格调。

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