Jordan Everyday Essentials

速干中筒运动袜（1 双）

¥99
¥139
28% 折让

Jordan Everyday Essentials 速干中筒运动袜（1 双）质感柔软且富有弹性，融入导湿速干技术和支撑力出众的板带，塑就日常佳选单品。无论是健身房热练还是外出办事，皆可缔造舒适感受和出众格调。

  • 显示颜色： 传奇粉/黑
  • 款式： FJ6823-623

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。