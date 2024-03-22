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      Jordan Fearless

      男子全长拉链开襟冬季款夹克

      ¥499
      ¥999
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      浅银灰
      黑

      无所畏惧，存在于你的基因里，穿上 Jordan Fearless 男子全长拉链开襟冬季款夹克，为真实的自己喝彩。该夹克采用厚实仿羊羔绒面料，舒适又温暖。刺绣图案和细节从品牌基因中汲取设计灵感，彰显 Jordan 专属时尚格调。

      • 显示颜色： 浅银灰
      • 款式： FV4017-029

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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