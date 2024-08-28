无所畏惧， 存在于你的基因里， 穿上 Jordan Fearless 男子针织圆领运动衫，为真实的自己喝彩。该运动衫采用针织面料，柔软舒适。 丝网印制图案从基因链汲取设计灵感，彰显 Jordan 专属时尚格调。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。