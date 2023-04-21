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      Jordan Fearless

      男子长裤

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      迈克尔·乔丹罕有的气宇轩昂之势以及强烈的求胜欲望，彻底改变了比赛和街头风尚。Jordan Fearless 男子长裤旨在纪念 AJ1 诞生 35 周年，采用透气面料，搭配功能性大口袋和可调式裤管口设计。

      • 显示颜色： 黑/健身红
      • 款式： CT6179-010

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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