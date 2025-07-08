 
Jordan Flare 婴童凉鞋专为活跃的小宝贝们打造，轻盈透气，赋予前足到后跟的非凡舒适感受。鞋款可轻松穿入，后跟固定带有助稳固双足，鞋头包覆设计帮助保护足尖。


Jordan Flare 婴童凉鞋专为活跃的小宝贝们打造，轻盈透气，赋予前足到后跟的非凡舒适感受。鞋款可轻松穿入，后跟固定带有助稳固双足，鞋头包覆设计帮助保护足尖。

其他细节

  • 合成材质鞋面，舒适贴合
  • 橡胶外底融入凹槽设计，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力和柔韧灵活性
  • 模压后跟设计，令凉鞋舒适贴合双足
  • 纹理鞋床，柔软舒适
  • 魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱

产品细节

  • 闭合式鞋头区域
  • 显示颜色： 泡沫粉/白色/火焰红
  • 款式： CI7850-608

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。