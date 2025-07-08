Jordan Flare
婴童凉鞋
27% 折让
Jordan Flare 婴童凉鞋专为活跃的小宝贝们打造，轻盈透气，赋予前足到后跟的非凡舒适感受。鞋款可轻松穿入，后跟固定带有助稳固双足，鞋头包覆设计帮助保护足尖。
- 显示颜色： 泡沫粉/白色/火焰红
- 款式： CI7850-608
尽情畅玩
其他细节
- 合成材质鞋面，舒适贴合
- 橡胶外底融入凹槽设计，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力和柔韧灵活性
- 模压后跟设计，令凉鞋舒适贴合双足
- 纹理鞋床，柔软舒适
- 魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
产品细节
- 闭合式鞋头区域
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
