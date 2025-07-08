Jordan Flare 婴童凉鞋专为活跃的小宝贝们打造，轻盈透气，赋予前足到后跟的非凡舒适感受。鞋款可轻松穿入，后跟固定带有助稳固双足，鞋头包覆设计帮助保护足尖。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

