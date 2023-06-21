跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Flare (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥279
      ¥329
      15% 折让

      帆白/铁灰/纯碱灰/黑
      健身红/白色/黑

      Jordan Flare (TD) 婴童运动童鞋专为活跃的小宝贝们打造，轻盈透气，赋予双足非凡舒适感受。鞋款可轻松穿入，后跟板带有助固定鞋款，鞋头包覆设计帮助保护足尖。

      • 显示颜色： 帆白/铁灰/纯碱灰/黑
      • 款式： CI7850-100

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。