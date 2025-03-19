Jordan Fleece

幼童连帽衫

¥279
¥399
30% 折让

黑/粉色
黑紫

Jordan Fleece 幼童连帽衫采用温暖的混纺面料，结合撞色连肩衣袖设计，塑就温暖贴合体验与自然无拘的运动感受。

  • 显示颜色： 黑/粉色
  • 款式： HA0370-068

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。